حماس: مشاركة الاحتلال في معرض "اكسبو" أحد اشكال التطبيع المرفوض

اعتبرت حركة "حماس"، إعلان وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي عن البدء ببناء جناح لها في معرض "إكسبو دبي 2020" في دولة الإمارات العربية، أحد أشكال التطبيع المرفوض والمستنكر وطنياً وقومياً.

ودعت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم في تصريح مكتوب له اليوم الإثنين، الأطراف التي تسعى للتطبيع مع المحتل إلى وقف هذا السلوك.

و اشار قاسم الى ان ذلك يشجع الاحتلال على رفع وتيرة إجرامه ضد شعبنا الفلسطيني، وزيادة انتهاكاته ضد مقدسات الأمة.

وأضاف: "يجب أن يبقى الكيان الصهيوني، هو العدو المركزي للأمة، وإبقاء علاقة الصراع معه، ومواجهة سياسته التي تهدف تقويض كل فرص نهوض الأمة وتطورها".