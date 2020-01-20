تظاهرات العرق.. مقتل عراقيين وإصابة العشرات برصاص الامن في بغداد

قتل شخصان عراقيان، وأصيب عشرات آخرون، جراء اندلاع مواجهات بين شبان والقوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، في العاصمة العراقية "بغداد".

وأكدت وسائل إعلامية، عن ارتقاء شخصين، وإصابة أكثر من 60 آخرين، برصاص قوات الامن، بحسب وكالة الاناضول.

وتظاهر مئات المتظاهرين العراقيين، قرب طريق محمد القاسم السريع وسط بغداد، ومناطق أخرى، منددين بالواقع الاقتصادي الصعب، وتردي الخدمات المقدمة، نتيجة فساد الطبقة الحاكمة، فيما قمع الجيش المنتشر بكثافة، الشبان بالقوة.

وبدء الحراك العراقي في 1 تشرين الأول 2019، في العاصمة بغداد، وامتدت إلى مدن وقرى في وسط وجنوب العراق، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادي وقلة فرص العمل، فيما قمعت القوات الأمنية العراقية ومسلحون مجهولين، المتظاهرين، ما اسفر عن وقوع مئات الشهداء والجرحى.