الاحتلال يصادر اموال "الكنتينا" لـ 10 اسرى من القدس و الداخل المحتل

استولت إدارة سجون الاحتلال اليوم الاثنين على المبالغ المخصصة لمشتريات "الكنتينا" بحق عشرة أسرى من القدس من الداخل الفلسطيني.

و وفقاً لهيئة شؤون الاسرى و المحررين، فإن سلطات جون الاحتلال صادرت المبالغ الخاصة بالأسرى: ماهر يونس، وإبراهيم بيادسة، وإبراهيم أبو مخ، ومحمد المصري، ومحمد محاجنة، وذياب جبارين، ووسام كستيرو، وخليل الجيوسي، وفراس العمري ولينين الطوري.

وتشن سلطات سجون الاحتلال حملة على الأسرى في السجون منذ العام الماضي، وتصادر خلالها مبالغ المقاصة المخصصة لذوي الأسرى والشهداء، والتي تدفعها السلطة الفلسطينية، الامر الذي اثار غضب عائلات الأسرى في الداخل الفلسطيني.

و وصف ذوي الاسرى بأن هذه الاجراءات التي أقدم عليها وزير الحرب، نفتالي بينيت، والتي قضت بتجميد حسابات الأسرى، وكذلك حسابات وكلاء الأسرى من أبناء عائلاتهم، تحت طائلة ما يعرف بقانون "مكافحة الإرهاب"، بأنها سياسة عنصرية تاتي في سياق العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال .

وأتى إجراء بينيت، تحت مسوغات أن الأسرى يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية، علمًا أن عدد كبير من هؤلاء الأسرى وعائلاتهم ينفي أنّهم يتلقون أي رواتب من أي جهة كانت، وخاصة عائلاتهم التي لا صلة لها بحسابات الأسرى ذاتهم، سوى كونهم وكلاء أو كانوا وكلاء على حساباتهم لإرسال مصاريف مثل "كانتينا" شهرية للأسرى وغيرها.

وطالت أوامر تجميد وحجز الحسابات أكثر من 32 أسيرًا، بعض الحسابات تعود لأبناء عائلاتهم ولم يسبق لهم أن حوكموا في المحاكم الإسرائيلية، وحسابات لأسرى من القدس، ناهيك عن غرامات أخرى أُرسلت لبعض الأسرى.