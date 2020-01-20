الاتحاد الاوروبي يرفض انتهاكات الاحتلال في القدس

عبر الاتحاد الاوروبي عن رفضه لإجراءات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، داعياً الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي ووقف انتهاكاته.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان في تصريح له اليوم الاثنين، إن الاتحاد يتابع ما يجري في القدس وضواحيها بقلق شديد، مؤكداً ان الاتحاد يدعم الوجود الفلسطيني في القدس ، من خلال تمكين المواطنين وتقديم الدعم القانوني لهم خاصة أصحاب المنازل والأراضي المهددة بالهدم أو المصادرة.

وأضاف أن زيارة رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله لبلدة العيسوية في القدس المحتلة مؤخرا، كشفت عن حجم انتهاكات الاحتلال لحقوق الانسان في البلدة، خاصة الأطفال وحرمانهم من حقهم في الحياة والتعليم.