في خطوة خطيرة ..الاحتلال يخطر بهدم 30 منزلا في القدس

سلّمت قوات الاحتلال " الاسرائيلي" خلال أقل من 24 ساعة اخطارات بإخلاء وهدم 30 منزلا في عدة أحياء بمدينة القدس، في خطوة وصفت بالخطيرة .

واصدرت قوات الاحتلال أوامر بإخلاء 22 منزلا في حي باب السلسلة، نتيجة تشققها بفعل الحفريات الاستيطانية أسفلها، ما سيؤدي إلى تشريد قرابة 200 فرد من 22 عائلة في العراء.

وكانت قوات الاحتلال قد أصدرت قرارات هدم جديدة طالت 4 منازل في حي وادي الحمص بصور باهر، وذلك بعد أقل من 6 أشهر على هدم 10 مبانٍ، في سابقة هي الأولى من نوعها التي يتم خلالها الهدم في المنطقة المصنفة "أ" حسب اتفاقيات أوسلو.

أما بلدة سلوان أصدرت محكمة الاحتلال قرارا بإخلاء بناية عائلة ناصر الرجبي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، لصالح "جمعية استيطانية".

مركز معلومات وادي حلوة في سلوان ولجنة حي بطن الهوى وخلال بيان مشترك ، أن البناية السكنية مؤلفة من 3 طوابق (3 شقق سكنية)، تؤوي 16 فردا، بينهم أطفال وكبار سن، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح مركز وادي الحلوة أن الأرض مقامة عليها حوالي 35 بناية سكنية، وجميع سكانها يعيشون في الحي منذ عشرات السنين، بعد شرائهم الأرض والممتلكات من أصحابها السابقين بأوراق رسمية.

وفي العيسوية، تسلم عدد من المواطنين إخطارات بهدم منازلهم بأيديهم يوم أمس، وإلا ستقوم قوات الاحتلال بهدمها وتغريمهم تكلفة عملية الهدم، وأمهلتهم أياما لتنفيذ عملية الهدم الذاتي.