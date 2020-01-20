مانويل مسلم يوجّه رسالة للشيخ عكرمة صبري

وجّه الأب مانويل مسلم رسالة إلى سماحة الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى عقب قرار الاحتلال بإبعاده عن المسجد الأقصى ومنعه من الخطابة بتهمة التحريض في خطب الجمعة.

وأشار مسلم إلى أن هذه هي الحقيقة تحت الاحتلال أن يُستهدف الأحرار، لافتًأ أن عذابات الاحرار هي الضامن لأفراح الأبناء والاحفاد والشعب الفلسطيني.

وجاءت رسالة الأب مانويل مسلم كالتالي:

بسم الله

أخى العزيز سماحة الشيخ عكرمة صبري حفظه الله.

تحية بيرزيت وأهلها اليك والى القدس وأهلها.

سفاهة التاريخ وقذارة زمن الزّفْت هذا أن يحاول جندي صهيوني محتلّ-الله وحده يعلم أصله وفصله-ويتجاسر ويتطاول ويستدعي ويحذّر ويعاقب رئيس الهيئة الإسلامية العليا ليربيه ويدلّه على الخير والصواب. يا لفضائح الزمن والاحتلال.

أنت يا شيخنا الجليل شمس تضيء لنا الطريق ولكنك تعمي عيون البُوم.

بيتي وقلبي وأهلي يرحبون بك لتقيم عندنا وتعلّمنا كيف نقاوم معك هذا الباطل الذي يأسر الحق في مدينة الحق قدس العرب والمسلمين.

لا أستنكر ما حدث لك أو جرى معك، فهو تصرف صحيح في الاتجاه الخطأ، اتجاه الاحتلال. هذه هي الحقيقة تحت الاحتلال أن يُستهدف الأحرار. لكن عذابات الاحرار هي الضامن لأفراح الأبناء والاحفاد والشعب.

حماك الله لنا قائدا وعنوانا.

اخوك الاب منويل مسلم

بيرزيت

20/1/2020