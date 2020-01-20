متضررو حرب 2014 في خزاعة يعلنون العصيان.. والاعتصام المفتوح

لم يجدْ أصحابُ المنازل المتضررة من حرب 2014، في بلدة خزاعة بخانيونس جنوب قطاع غزة، بداً من الاعتصام المفتوح في مقر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بعد تماطلها الطويل من صرف تعويضات لهم.

فقد اعتصم أصحاب المنازل المتضررة في مقر الوكالة، وتحديداً في "عيادة معاً" للاحتجاج على مماطلة "الأونروا" في صرف تعويضات لهم بدل الأضرار الناتجة عن العدوان "الإسرائيلي" 2014.

وأوضح محمد النجار عضو لجنة متضرري بلدة خزاعة، أن أصحاب المنازل المتضررة وصلوا لاتفاق للاعتصام المفتوح في مقر الوكالة، نظراً لتقاعس الأونروا عن تعويض المتضررين منذ 5 سنوات وتجاهلها لمطالبهم وحقوقهم.

مماطلة وتسويف

وبين النجار في تصريح خاص لـمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحكاية بدأت بعد حرب 2014، عندما أحصت الوكالة أضرار المواطنين جراء العدوان، فطلبت حينها من المواطنين المتضررين إصلاح الضرر مقابل تعويضات ستقدمها لهم الوكالة.

ولفت إلى أن عدد كبير من المتضررين اضطروا لبيع مصاغهم الذهب وسياراتهم وأراضيهم، من أجل إصلاح الضرر في منازلهم المهدمة، فيما صدموا بعدم استجابة الوكالة لهم، فدخلوا في ديون كبيرة، فيما يعاني بعضهم من قضايا لدى الحكومة من وراء ذلك.

وذكر النجار، أن عدد من المتضررين لم يستلموا أي دفعات مالية بالمطلق، في حين تسلم البعض جزءاً من التعويضات، فيما لم يقم الكثير منهم بإتمام إصلاح الأضرار التي لحقت بمنازلهم نتيجة العدوان.

ولفت إلى أن هناك مايقارب من 400 عائلة لم يتم تعويضها بالمطلق في البلدة ، فيما تبلغ بعض التعويضات مبلغاً كبيراً يقدر بـ 10 آلاف دولار.

وجدد النجار، مطالبته لوكالة الغوث بضرورة الإسراع في صرف التعويضات، والتوقف عن سياسة الممطالة والتسويف وعدم وضوح في آلية الصرف ومواعيده.

وبين عضو لجنة متضرري بلدة خزاعة، أن المتضررين لجأوا لاحتجاجات سلمية عديدة ووقفات عديدة للمطالبة بحقوقهم، إلا أنهم اضطروا للاعتصام المفتوح بعد فشل كل الوعود التي قدمتها الوكالة للمتضررين.

52 ألف لم يتم تعويضها

وفي وقت سابق، أعلنت "الأونروا" أن مجموع ما عوضته لأصحاب المنازل المُدمرة تجاوز عددهم الـ80 ألف عائلة.

وقال مصدر مسؤول في وكالة الغوث، :"إن هناك عدد من أصحاب البيوت المدمرة، ما زالوا ينتظرون تعويضهم منذُ انتهاء حرب 2014 على غزة".

وأضاف المصدر المسؤول، أن ما يزيد عن (52) ألف عائلة لم تتلق أي تعويضات لحتى اللحظة، لإعادة ترميم ما دمره الاحتلال لبيوتهم.

وأوضح، بأنه في الوقت الحاضر لا يوجد أموال في خزينة الوكالة لتعويض المتضررين، معزياً ذلك عدم ايفاء الدول بالتزاماتها في تقديم الدعم المالي، بالإضافة إلى تجميد بعض الدول مساعداتها بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المصدر:"إننا نحارب بشكل يومي من أجل توفير دعم للمتضررين، وأن المشكلة تتمركز في عدم وجود تمويل ودعم وتبرع من الدول الداعمة.

وأشار إلى أنه أطلع مدير عمليات الوكالة على صورة الوضع واستياء أصحاب هذه المنازل، وتهديدهم بتنظيم فعاليات احتجاجية في القريب العاجل.























