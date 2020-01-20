مدير بمالية غزة يوضح سبب دخول غاز الطهي للقطاع بكميات قليلة ؟

أكد بيان بكر مدير العلاقات العامة بوزارة المالية بحكومة غزة اليوم الاثنين، 20/1/2020 أن كميات الغاز التي تدخل قطاع غزة أقل من السابق لظروف فنية ، موضحاً أن الغاز يدخل من الجانب المصري وليس كما يتم الترويج له.

وأوضح بكر خلال تصريحات لإذاعة القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن الظروف الفنية قَلَلت كميات دخول الغاز وفقاً لتبرير المورد ، وتتمثل الأسباب الفنية في إنخفاض درجات الحرارة وتقلبات الجو ، مما يؤدي إلى صعوبة نقل الغاز عبر المورد.

وبشأن عدم الاستيراد من "إسرائيل"، قال بكر:"إن قلة الغاز من الجانب "الاسرائيلي" يبرر له بأنه يعود للظروف الجوية.

وشدد بكر، على ضرورة الالتزام بسعر إسطوانة الغاز، حيث أن اسطوانة الغاز المنزلي يبلغ 55 شيقلاً دون أي زيادة ، متوعداً المخالفين بإتباع العديد من الاجراءات العقابية ضدهم .

وبين بكر، أن وزارة الاقتصاد متخصصة بضبط كميات السوق والتلاعب في الأسعار.

وكان بيان بكر قد أعلن في تصريحات سابقة عن استئناف إدخال غاز الطهي إلى القطاع الخميس الماضي .

واعتبر بكر أنه تم إدخال 240 طناً من غاز الطهي المصري بواقع 12 شاحنة تحمل كل منها 10 طنا عبر معبر رفح البري، موضحاً أنه يتم توريد 6 شاحنات غاز من الجانب الاسرائيلي يومياً بشكل مستمر.