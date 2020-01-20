الدفاع المدني يحذر المواطنين خلال الـ36 ساعة قادمة

حذر الدفاع المدني في رام الله في الضفة المحتلة اليوم الاثنين 20/1/2020، المواطنين بأخذ أعلى درجات الحذر خلال الـ36 ساعة القادمة.

وقد أصدر مدير عام الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار تعليمات برفع درجة الجاهزية والاستعداد لكافة طواقم الدفاع المدني بما ينسجم مع تنبؤات الأرصاد الفلسطينية للحالة الجوية المتوقعة .

ودعا، المواطنين لاتباع عدد من التعليمات من بينها:

- الحذر الشديد في التنقل بين المحافظات وخاصة محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله في ساعات فجر وصباح يوم غدٍ الثلاثاء.

- عند اصطفاف وركن المركبات ليلا يراعى أن تبقى الشوارع مفتوحة لعمل مركبات الامن الطوارئ.

- متابعة الأحوال الجوية وحالة الطرق من المصادر الرسمية الموثوقة وعدم المبالغة والتهويل للحالات الجوية كون المنخفضات الجوية حالات اعتيادية لفصل الشتاء.

كما دعا الدفاع المدني، المواطنين التعامل الآمن مع وسائل التدفئة وتجنب الاحمال الزائدة على التيار الكهربائي والاحتفاظ بإنارة بديلة آمنة.

ولفت إلى ضرورة الإبلاغ المبكر عن الحوادث وطلبات المساعدة والاستغاثة على أرقام الطوارئ.