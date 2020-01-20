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الاحتلال يُحول القدس المحتلة لثكنة عسكرية.. ماذا يحدث..؟

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 09:26 - 20 يناير 2020
ثكنة عسكرية ثكنة عسكرية
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قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، تحويل مدينة القدس المحتلة، لثكنة عسكرية لتأمين وصول مواكب زعماء ومسؤولين لحضور احتفال لـ"الإسرائيليين" في المدينة.

ووفقاً لمصادر إعلامية عبرية، فإن جيش الاحتلال قرر نشر  11 ألف عنصر شرطة في مدينة القدس غداً الثلاثاء، لتأمين مواكب نحو 50 زعيمًا ومسؤولا دوليا سيصلوا إلى المدينة لحضور حفل إحياء المحرقة على مدار يومي الأربعاء والخميس، ما يحول القدس إلى ثكنة عسكرية.

ومن المقرر، أن يبدأ وصول زعماء الدول والمسؤولين السياسيين، من مساء اليوم وحتى مساء غد، ومن أبرزهم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء دول فرنسا وألمانيا وهولندا، بحسب ما ذكرت قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

وسيتم بدءًا من اليوم إغلاق صالة المسافرين الأولى في مطار "اللد" في إطار الاستعدادات لاستقبال الرؤساء.

وتقرر إجراء تغييرات في حركة السير بالقدس ومحيط مطار "اللد".

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