لليوم الثاني ...احتجاجات لبنان توقع 145 اصابة

أصيب مساء أمس الاحد ، 20/1/2020 ، 145 شخصا في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في لبنان ، في يوم ثان من الاحتجاجات العنيفة التي تهز البلاد على خلفية الأزمة الاقتصادية والسياسية الخانقة.

الصليب الأحمر اللبناني، اشار الى وجود 45 من المصابين نقلوا إلى المستشفيات.

جورج كتانة الأمين العام للصليب الأحمر، إلى أن "الإصابات كانت من الجانبين، أي ​المتظاهرين​ و​القوى الأمنية​". مشيرةً الى انه من بين الجرحى صحافيين، فيما أعلنت قناة "الجديد" المحلية إصابة مصورها بجروح في يده جراء الرصاص المطاطي.

ولليلة الثانية على التوالي، وعلى وقع هتافات "ثورة، ثورة"، رمى متظاهرون حجارة ومفرقعات نارية على حاجز لقوات الأمن يمنع العبور عبر هذه الطريق، بينما ردت الشرطة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاصي المطاطي.