عملية جراحية نادرة ومعقدة في مستشفى غزة الأوروبي

أكد المستشفى الاوروبي اليوم الأثنين 20/1/2020 ان الاطباء تمكنوا من اجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة بالشراكة مع وفد طبي استشاري من فلسطينيي الداخل المحتل وذلك عقب عودة المريض إلى قطاع غزة إثر اعتذار مشافي أحد دول الجوار عن اجراء العملية.

د. عماد الحوت استشاري الجراحة العامة بمستشفى غزة الأوروبي قال أن المريض كان يعاني باستمرار من غيبوبة السكر بسبب وجود خلل في أحد غدد البنكرياس، وهي من الحالات النادرة على مستوى العالم.

وأشار إلى أنه تم خلال العملية التي أجريت بالشراكة مع الوفد الطبي استئصال الغدة المسؤولة عن الخلل بطريقة الجراحة، مبيناً أن المريض حالته مستقرة ويتعافى للشفاء.

وفي سياق متصل، تمكن جراحو مستشفى غزة الأوروبي بالشراكة مع ذات الوفد الطبي أيضاً، من استئصال ورم كبير بالقولون لمريض يبلغ من العمر 65 عاماً وذلك باستخدام المنظار الجراحي.

وترأس الفريق الطبي المحلي الذي أجرى العمليات، د. عماد الحوت إلى جانب أخصائي الجراحة العامة د. محمد الأخرس وأخصائي الجراحة العامة د. باسم الجديلي، وعن الفريق الجراحي الوافد كلاً من د. عبد خلايلة استشاري جراحة الكبد والبنكرياس ود. نضال عيسى استشاري جراحة القولون.