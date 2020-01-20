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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 20/1/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:45 - 20 يناير 2020
طرق طرق
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أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 20/1/2020، تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات و المحاور الرئيسة.

ونوهت الإدارة العامة إلى وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، متمنية من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية.

كما بينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر .

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير نتج عنهما إصابتين فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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