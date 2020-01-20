حملة اعتقالات تطال 12 مواطنًا في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات طالت مجموعة من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وأفادت المصادر المحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار جنوبي الخليل واعتقلت عددًا من المواطنين، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال مدينة دورا جنوبي الخليل.

وأوضحت أن جنود الاحتلال اقتحموا مدينة الخليل بعد اصطحاب الأسيرين مقداد القواسمي ومعتصم النتشة، وقام باستجوابهما ميدانيًا وأجرى عمليات تفتيش في منزليهما.

كما داهمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم واعتقلت مواطنا واقتادته إلى جهة مجهولة.

وعززت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، لليوم الثاني على التوالي، إذ تم إغلاق حاجز حوارة جنوبي المدينة، في الساعة الخامسة والنصف بعد الفجر، ثم أعيد فتحه. وكانت أغلقت الحاجز أمس بعد العثور على جسم مشبوه في نقطة انتظار للمستوطنين قريبة من الحاجز.

وعُرف من بين المعتقلين:

١. الفتى أمير أحمد محمود طقاطقة

٢. الفتى عبد الله ذياب عبد الله ثوابتة

٣. أحمد علي قاسم الشيخ

٤. المحرر أنس إبراهيم شديد

٥. سامر موسى دبابسة

٦. مهند ابو عرب ملش

٧. المحرر إبراهيم عطية

٨. كرم القدومي

٩. أمير أبو ظاهر

١٠. ليث شريف

١١. محمد سهيل أبو شخيدم

١٢. محمد صبري