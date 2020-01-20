"إسرائيل" تعترف بإعدام الشاب أحمد مناصرة

اعترف الاحتلال "الإسرائيلي"، على إقدام جندي من قوات الاحتلال بإعدام الشاب أحمد مناصرة على مفرق غوش عتصيون.

ووفق القناة العبرية سيتخذ المدّعي العام العسكري "الإسرائيلي"، إجراءً قانونيًا ضد الجندي الذي أقدم على إعدام الشاب مناصرة بدم بارد.

وأشارت القناة، إلى أن المدعي العسكري يدرس مقاضاة الجندي جنائيًا بعد أن أعدم الشاب مناصرة الذي كان يخرج من مركبته لمساعدة فلسطيني آخر، حيث ادعى الجندي أنه اعتقد بأن مناصرة كان سينفذ هجومًا بالمنطقة، وأطلق النار عليه عدة مرات ما أدى لاستشهاده.

ووصفت القناة هذه الخطوة بـ"النادرة"، مبينة أن النيابة العسكرية لا تقدم عادةً لوائح اتهام ضد الجنود "الإسرائيليين" بسبب الأنشطة التشغيلية، وأظهرت التحقيقات أن الشهيد لم يكن يخطط لأي هجوم، وأن الجندي اعتقد أن هناك نية لدى الشاب لتنفيذ هجوم.

وقال المتحدث باسم الاحتلال، جرى عقد جلسة استماع للجندي بعد استدعائه من قبل المدعي العسكري، لتوجيه لائحة اتهام ضده، حيث يتبين ان الجندي انتهك قواعد إطلاق النار وبصورة غير مهنية.

وتهدف "إسرائيل" من هذه المحاكمة إلى إبراز نفسه فيما يتعلق بمحاكمة جنوده، في محاولة لعدم تعرضه للمساءلة أمام محكمة الجنايات الدولية التي قررت فحص جرائم اقترفتها "إسرائيل" في الأراضي فلسطين المحتلة.