الطقس: استقرار درجات الحرارة وغدًا كتلة هوائية قطبية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن لا يطرأ أي تغيير يذكر اليوم الاثنين على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في مختلف المناطق، فيما تبقى الفرصة سانحة لهطول زخات متفرقة من الأمطار.

ووفق موقع طقس فلسطين، يطرأ يوم الثلاثاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة جداً في كافة المناطق نتيجة اقتراب هواء قطبي، فيما تكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار.

وتوقع طقس فلسطين، أن تتساقط زخات ثلجية خفيفة متقطعة في بعض القمم الجبلية العالية خصوصاً في ساعات الصباح وحتى الظهيرة، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد جداً بحيث يخشى من تشكل الصقيع.

أما يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، فيما تكون الأجواء باردة جداً في غالبية المناطق، فيما تكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية في بعض المناطق

أما يوم الخميس المقبل، تستقر درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية بنحو 4 درجات، وتكون الأجواء باردة الى باردة جداً مع فرصة لتساقط الأمطار المحلية