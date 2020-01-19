إسرائيل تهدد "حماس": أوقفوا إطلاق البالونات.. وإلا!!

أرسلت "إسرائيل"، اليوم الأحد، رسالة تهديد إلى حركة حماس لوقف إطلاقات البالونات تجاه غلاف غزة

ووفق القناة العبرية الثانية، فقد أبلغت "إسرائيل" حماس بواسطة طرف ثالث، ستعمل على وقف إطلاق البالونات حتى لو كلفها ذلك تصعيدًا عسكريًا، في حال لم تتوقف عن ذلك.

وقال القناة: "جهاز "الشاباك" يعتقد أن حركة حماس غير مردوعة، مقابل ذلك، يؤيد الجيش الإسرائيلي التوصل إلى تهدئة مع حماس".

وأضافت أن تم تبليغ المستوطنين في غلاف غزة بحصاد محاصيلهم الزراعية قبل موعدها، تحسبًا من تزايد ظاهرة البالونات تجاه الغلاف.

ولفتت القناة العبرية الثانية، أن إطلاق البالونات من غزة ما زال مستمرًا منذ الأسبوع الماضي، زاعمة أن 5 مجموعات من البالونات سقطت خلال اليوم الأحد في أنحاء غلاف غزة.