"عدسات لاصقة ذكية" يمكنها قراءة الرسائل من هاتفك المحمول

أعلنت شركة "Mojo Vision" عدسات لاصقة ذكية تهدف لتخفيف الاعتماد على شاشات الهاتف والكمبيوتر اللوحي من خلال وضع عدسة واحدة في العين.

وتوحي العدسة على شاشة مدمجة يمكن تنشيطها في زاوية العدسة، حيث يمكن للمستخدم قراءة رسالة معينة، دون الاضطرار إلى سحب الهاتف من الجيب أو الحقيبة، من خلال البحث في زاوية الرؤية لديهم لإظهار الرسالة.

ويجب على من يرتدي العدسات تحريك أعينهم حول جوانب الرؤية لتنشيط شاشة منبثقة، مع أيقونات للإشعارات وتقويم الطقس والموسيقى، ويستطيع توسيع الأيقوانات أكثر لرؤية المزيد من التفاصيل من خلال النظر إلى سهم بجانب الأيقونة.

ووفق الشركة المطورة، فإن العدسة تكون متصلة بالإنترنت ما يتيح للمستخدم الوصول الفوري تقريبا للمعلومات

ويتضمن الاختراع شاشة عرض مدمجة بحجم نقطة من قلم حبر، وفقا لويرد الذي اختبر الجهاز، حيث إذا كان المستخدم ينظر للأمام أثناء لبسه للعدسة سيرى كل شيء طبيعي.