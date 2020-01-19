ترامب يدرس عرض "صفقة القرن" قبل الانتخابات "الإسرائيلية"

كشف الاعلام العبري، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس الامريكي ترامب يدرس قرار عرض صفقة القرن قبل الانتخابات الاسرائيلية في 2 آذار المقبل. وفق القناة 13 العبرية

وأوضح الصحفي في القناة 13 باراك رافيد، أن هناك مشاورات حثيثة في البيت الأبيض حول ذلك، مشيرًا إلى أن ترامب يدرس مدى تأثير ذلك على المطالبات بعزله وتأثير ذلك على الداخل الامريكي والشرق الاوسط.

وحسب القناة، سيناقش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع نائب الرئيس الامريكي مايك بنس الذي سيزور القدس الخميس المقبل هذه القضية.

وأضافت: "اذا كان هذا سيفيد نتنياهو وترامب ام لا وبعد ذلك يقرران ويعطيان توصياتهما لترامب اذا كان سيطرح صفقة القرن المزعومة أم لا".