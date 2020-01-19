11 ألف جندي "إسرائيلي" لحماية قمة الزعماء في القدس

من المقرر أن الاحتلال "الإسرائيلي" (11 ألف جندي) على طول الطريق بين مطار اللد حتى القدس لحماية قمة الزعماء. وفق ما أعلن عنه تلفزيون "إسرائيل"

وقال تلفزيون "إسرائيل"، إنه من المتوقع وصول الرئيس الروسي بوتين الخميس المقبل ويتوجه من المطار إلى القدس، مشيرة إلى أن نائب الرئيس الامريكي مايك بنس سيصل بعد بوتين.

الصداع الحقيقي عند الشرطة الاسرائيلية وقوات الاحتلال هي رغبة بوتين زيارة مدينة بيت لحم ورغبة بنس زيارة البلدة القديمة في القدس،

وأضاف أن يومي الخميس والجمعة سيكونان أيام اغلاق شوارع كبيرة بين تل ابيب والقدس، لافتة أن سلاح الجو "الاسرائيلي" سيشارك في حماية ما أسماه "قمة الزعماء" .