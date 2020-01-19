الكنيست يشكّل لجنة للتصويت على حصانة نتنياهو

أعلن رئيس الكنيست يولي إدلشتاين اليوم الأحد عن عزمه عقد الجلسة العامة للكنيست للتصويت على حصانة نتنياهو الثلاثاء المقبل، بعد تقديم 25 توقيعًا للكنيست.

من المقرر أن يعقد الكنيست "الإسرائيلي" الثلاثاء المقبل جلسته العامة للتصويت على حصانة بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلن عنه يولي إدلشتاين رئيس الكنيست.

وقال إدلشتاين، إن هناك أحزابًا تستغل لجنة الكنيست من أجل دعاية انتخابية محظورة، وتسعي لأن يصبح الكنيست غابة، مشددًا على سيتخذ جميع القرارات وفقًا لأحكام القانون ولوائح الكنيست والأحكام القانونية القائمة.

في السياق، أضاف رئيس حزب أزرق- أبيض بيني غانتس: "نتنياهو يطلب نقاش الحصانة، سنتصدى لائتلاف الحصانة المتطرف لمواصلة وجرّ "إسرائيل" فقط من أجل المصالح الشخصية لنتنياهو".

وتابع غانتس في تغريدة له عبر "توتير": "علينا أن نتحرك".