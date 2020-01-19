الصليب الأحمر: عشرات الاصابات جراء مواجهات بين الأمن والمحتجين وسط بيروت

أفاد الصليب الأحمر اللبناني، مساء اليوم الأحد، بارتفاع أعداد المصابين جراء الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين وسط بيروت.

وقال الصليب الأحمر في بيان صحفي، أن أعداد المصابين وصلت إلى (70)، مشيرًا إلى أن من بينهم (30) شخصًا تم نقلهم للمستشفيات و40 تم علاجهم ميدانيا.

ووفق المصادر الاعلامية، فقد استهدفت قوات الأمن المحتجين قرب مقر مجلس النواب بقنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم، مشيرة إلى أن القوات استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع بعد أن أقدم بعض المحتجين على رشقهم بعبوات المياه الفارغة والحجارة وإطلاق مفرقعات نارية صوبهم.

وطالبت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، في تغريدة عبر "تويتر"، المتظاهرين بالإبقاء على الطابع السلمي للتظاهر والابتعاد عن الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة والتهجم على عناصر الأمن بالمفرقعات والحجارة.