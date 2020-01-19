الخارجية: قرارات الاحتلال بحق رجال الدين عدوان على حرمة الأقصى

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، لوقفة عربية إسلامية جادة على كافة المستويات الدولية لحماية المسجد الأقصى لضمان حرية الوصول إليه والصلاة فيه.

واستنكرت الخارجية في بيان صحفي لها، إبعاد الاحتلال لرئيس الهيئة الإسلامية العليا خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري عن الأقصى لمدة أسبوع قابلة لتجديد.

وأدانت إجراءات الاحتلال التضييقية بحق المقدسيين في عدة أحياء بالمدينة المقدسة، بما يتضمن نقاط التفتيش المنتشرة في كل مكان والتي تعيق حركة المواطنين، واقتحام المحلات التجارية وتفتيش مركبات المواطنين.

وأشار إلى أن قرار الاحتلال يعتبر قرارًا تعسفيًا وتدخل سافر في شؤون المقدسات والهيئات المسؤولة، مبينة أن الاحتلال يهدف لتفريغ الأقصى من رجالاته والخطباء والمصلين لتسهيل عملية السيطرة عليه.

وشدد الخارجية في بيانها، على أن قرارات الاحتلال القمعية بحق رجال الدين، عدوان سافر على حرمة المسجد الأقصى المبارك، وتشكل انتهاكا صارخا للحريات العامة ومبادئ حقوق الإنسان.