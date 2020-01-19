الشرطة تحذر الموطنين والسائقين في أعقاب المنخفض الجوي

حذرت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، المواطنين والسائقين بأخذ أقصى درجات الحيطة خلال المنخفض الجوي وفق تقديرات دائرة الأرصاد الجوية.

وطالبت الشرطة في بيان صحفي لهام الأحد، السائقين بالحذر خلال القيادة والمحافظة على مسافة أمان كافية، وعدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، والقيادة بغيار واطئ، وعدم السير بسرعة عالية، وعدم التجاوز على المفترقات والمنعطفات.

كما ناشدت السائقين، بعدم التحدث بالهاتف النقال أثناء القيادة ووضع حزام الأمان، وضرورة عدم التدخين في المركبات، والسير بحذر خوفاً من التزحلق بسبب تساقط الأمطار، وعدم السير وسط السيول.

وحذرت من خطر تدني الرؤية الأفقية وتشكل السيول في المناطق المنخفضة، والاقتراب من مجاري السيول أو أماكن تجمع المياه .

ودعت المواطنين لاستخدام التدفئة الآمنة وإطفائها عند الخلود للنوم وإجراء صيانه لشبكة الكهرباء.

وأشارت، إلى ضرورة التواصل معها بالاتصال على الرقم المجاني (100) في حال التعرض لأي طارئ.