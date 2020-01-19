ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

مصارع ايرلندي يفوز بعد 40 ثانية من القتال محققا رقما قياسيًا فريدًا من نوعه

  • فلسطين اليوم - أميركا
  • 18:31 - 19 يناير 2020
المصارع الايرلندي كونور ماكغريغور المصارع الايرلندي كونور ماكغريغور
جوال
مشاركة

تمكن المصارع الايرلندي كونور ماكغريغور من الفوز في أفضل نزلاته على مدار التاريخ، ضد الأمريكي دونالد سيروني الملقب بـ "الكاوبوي"

وعاد الايرلندي ماكغريغور إلى حلبة المصارعة من جديد بعد أن اكتملت لياقته في البطولة الدولية.

وفاز ماكغريغور(31 سنة) خلال 40 ثانية فقط على بدء المواجهة ضد الامريكي دونالد سيروني، وأقيمت المباراة في ساحة تي موبايل في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وبدأ اللاعب الأيرلندي المباراة بسيل من الضربات المتلاحقة في وجه خصمه، ثم لاحقه في القفص وسدد إليه ضربة بالقدم في الرأس جعلت سيروني يترنح.

كما دفعت سلسلة من الضربات القوية باليد اليسرى سيروني إلى حدود الحلبة وتعرض بعدها لوابل من الهجمات من ماكغريغور ضمنت الفوز للأخير.

لكن حكم اللقاء هيرب دين أوقف اللعب بعد أن سدد ماكغريغور ضربات متلاحقة لمنافسه.

وقال اللاعب الأيرلندي: "لقد دخلت التاريخ اليوم حققت رقما قياسيا جديدا، فأنا اللاعب الوحيد في تاريخ بطولة القتال النهائي الذي يحقق فوزا بالضربة القاضية في وزن الريشة، والوزن الخفيف، والوزن دون المتوسط - في ثلاثة أوزان مختلفة - وأشعر بالفخر لذلك".

الأكثر مشاهدة

متعلقات