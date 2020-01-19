4 أكلات شتوية يبحث عنها أصحاب المزاج الرائق

مع بداية دخول فصل الشتاء، يكثر البحث عن مواضع تحضير المأكولات الشتوية، إذ تقومنّ الأمهات بصنع مأكولات شهية لها نكتها الطيبة، لذيذة الطعم.

وتتمتع أكلات فصل الشتاء، بمنح الجسم المزيد من الطاقة الحيوية، وتقوية المناعة، امام النزلات البرد، والإنفلونزا.

إليك أشهى المأكولات الشتوية:

الكيكة الشتوية:





وتحضر طريقة الكيكة، من خلال مجموعة من المكونات، وهي: طحين، حليب سائل، سكر، بيض، زيت، كاكاو، نسكافيه، وقرفة.

البوظة :





وتعتمد طريقة تحضيرها، عبر مزج، المكونات التالي، حليب سائل، بيضة، سكر، كاكاو، طحين، زبدة، فانيليا.

أكلة سلطة الشتوية:





وتتمتع السلطة الشتوية، بطعم لذيذ، وسهلة المضغ والتحضير، وتتكون من ذرة، فجل، نعنع، ملح، فلفل، شوندر، خس، ويتم تتبيلها عبر خلطها داخل الصحن.

صحن شوربة البطاطا:





وتعرف أكلة شوربة البطاطا الشتوية، برائحتها الشهية، وطعمها اللذيذ، كما انها تكسب الجسم نوع من الحرارة، بعد إخراجها من سيرج الطهي وتناولها وهي ساخنة، وتتكون الشوربة من بطاطا مقطعة على شكل دوائر، سمنة، لحم مفرومة نعمة، ثوم مدقوق، رب البندورة، ثوم مدقوق، ماء، وإضافة ملح وقرن فلفل.