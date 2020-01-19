تعرف على اكثر المدن الفلسطينية التي هطلت فيها الأمطار

أصدرت دائرة الأرصاد الجوية، احصائية اوضحت فيها كميات الأمطار التي هطلت على مختلف محافظات الوطن خلال المنخفض الجوي الأخير، وكمية الأمطار التراكمية منذ بداية الموسم المطري.

وأظهرت الاحصائية أن مدينة قلقيلية حصلت على اكبر كمية من الأمطار، حيث بلغت الكمية 482 ملم بمعدل 77%، اما في مدينة سلفيت بلغت 445 ملم بمعدل 64 % بينما بلغت ادناها في مدينة أريحا 83 ملم بمعدل 50 %.

و في قطاع غزة، حصدت بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة اعلى نسبة أمطار، حيث بلغت نسبة الهطول 387 ملم بمعدل 89% من المعدل العام، وكانت أدنى كمية هطول مطري في مدينة خان يونس بمجموع مطري 90 ملم بمعدل 31 % من المعدل العام.