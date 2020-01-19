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الاحتلال يزعم العثور على 3 قطع سلاح واعتقال 6 فلسطينيين ببيت فجار

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 17:58 - 19 يناير 2020
قطع سلاح.JPG قطع سلاح.JPG
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زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد أنها عثرت على 3 قطع سلاح، واعتقال 6 فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

ووجهت شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمعتقلين الـ6 تهمة حيازة السلاح لاستخدامه في عمليات ضد أهداف للاحتلال.

وذكرت شرطة الاحتلال بأن العثور على قطع السلاح كان فجر يوم الأحد خلال عملية دهم نفذتها عناصر من ما يسمى حرس الحدود وجيش الاحتلال في ست مواقع ببلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وتأتي عملية المداهمة وفقًا لشرطة الاحتلال في اطار نشاط مكثف وواسع لضبط السلاح في الضفة الغربية، ومنع استخدامه في عمليات ضد قوات الاحتلال.

 

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