مؤتمر برلين.. السيسي يبحث مع بومبيو سبل تسوية أزمات ليبيا

يواصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عقد لقاءات ثنائية، للبحث في التوصل لهدنة تتمثل بوقف إطلاق النار بين القوات الليبية المتصارعة.

وعقد السيسي، لقاءً مع وزير الخارجية الامريكية، مايك بومبيو، على هامش مؤتمر برلين للسلام، اليوم الاحد، وبحثا سبل تسوية الازمة الليبية، في إيجاد حل شامل يتناول ابعاد القضية كافة، وفق مسارات واضحة ومحددة.

وأكدا، على ضرورة صياغة آلية واضحة تحظى بالتوافق وإرادة الجميع، لحل المشاكل السياسية والأمنية والاقتصادية، بحسب ما أوردته سكاي نيوز العربية.

وفي سياق آخر، بحث السيسي وبومبيو، معضّلة مياه سد النهضة، ودور رعاية الولايات المتحدة للمفاوضات بين دول السد.

وكانت الرئاسة المصرية، قد أعلنت عن نية مشاركة عبد الفتاح السيسي في اعمال مؤتمر برلين للسلام في المانيا، فيما شارك رؤساء عدة، ابرزهم: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وآخرين.