توقعات بسقوط زخات ثلجية.. تفاصيل المنخفض الجوي القادم غداً

نشر موقع "طقس فلسطين" تفاصيل جديدة حول المنخفض الجوي القطبي الذي يضرب البلاد يوم غدٍ الاثنين، حيث توقع الموقع أن يكون المنخفض القادم اكثر برودة من المنخفض الجوي الحالي.

ومن المتوقع أن يلتحم المنخفض الجوي الجديد والمحمل برياح قطبية شديدة البرودة مع المنخفض الحالي دون انقطاع بمشيئة الله تعالى.

و توقع الموقع أن يتواصل هطول الأمطار في مختلف مناطق البلاد خاصة الشمالية وأجزاء من الوسطى يوم غد الاثنين، ويتواصل هطولها مساء الغد مع اقتراب المنخفض الجوي الجديد.

أما صباح يوم الثلاثاء، فتبدأ الرياح القطبية القادمة عبر تركيا بالوصول إلى فلسطين وتهبط الحرارة بشكل كبير في كافة المناطق الجبلية يوم الثلاثاء ولوقت قصير نسبياً، و من المرجح أن تشهد المناطق المرتفعة في شمال فلسطين وجبال الضفة الجنوبية في الخليل وبعض القمم العالية في رام الله وبيت لحم وجنوب نابلس زخات ثلجية خاصة صبيحة الثلاثاء والنصف الأول من نهاره.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة يوم الثلاثاء حول قيم متدنية جداً وبين 3 الى 6 درجات في الجبال العالية وقد تهبط دون هذه القيم بقليل، اما في المناطق السهلية والساحلية فستتراوح الحرارة لين 8-11 درجة فقط مع جو شديد البرودة.