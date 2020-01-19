انفجار بالون فوق منزل بمستوطنة سديروت

ذكرت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، بان بالونًا طائرًا أطلق من قطاع غزة وانفجر فوق منزل أحد المنازل بمستوطنة سديروت الإسرائيلية.

وأوضحت وسائل اعلام الاحتلال بأن انفجار البالون لم يتسبب بوقوع اصابات في صفوف المستوطنين الإسرائيليين.

وأشارت إلى أن المستوطنون في سديروت أبلغوا شرطة الاحتلال عن سماع دوي انفجار بأحد الشوارع؛ لكن الشرطة أكدت لهم أن الانفجار هو جسم يحمل مواد متفجرة موصولة ببالونات أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، وانفجرت فوق أحد المنازل".

وكان الشباب الثائر في قطاع غزة بدأ بإطلاق عشرات البالونات الحارقة منذ أيام عدة احتجاجًا على عدم التزام "إسرائيل" بتفاهمات التهدئة وانهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 2006.