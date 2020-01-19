هذا ما بحثته حماس مع الجبهة الديمقراطية

عقدت حركة حماس اليوم الأحد اجتماعًا وصف بالمهم مع قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمناقشة أخر تطورات القضية الفلسطينية وما تمر به من تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة والقدس المحتلتين.

وعقد اللقاء في مكتب حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور خليل الحية، والدكتور صلاح البردويل وعدد من قيادات الحركة حيث التقوا وفدًا قياديًا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برئاسة عضو المكتب السياسي للجبهة صالح ناصر.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين حركة حماس والجبهة الديمقراطية، وسبل مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، كما ناقشا تداعيات الاعتداءات الصهيونية المتواصلة بحق شعبنا ومحاولات تغيير هوية مدينة القدس والهجمة الشرسة على الأسرى في سجون الاحتلال.

وأكد الجانبان ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية، وتحويل الانتخابات في مدينة القدس إلى حالة اشتباك جماهيري، وعدم انتظار الإذن من الاحتلال.

في ختام اللقاء تم التأكيد على ضرورة تعميق العلاقة الثنائية في إطارها الوطني، والعمل المشترك للحفاظ على حالة الوحدة الميدانية التي أفرزتها مسيرات العودة وغرفة العمليات المشتركة.