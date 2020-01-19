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رسالة مهمة لإدارة جامعتي فلسطين والاسلامية بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:28 - 19 يناير 2020
الجامعة الاسلامية الجامعة الاسلامية
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طالبت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية، اليوم الأحد، جامعتي "فلسطين والاسلامية" في قطاع غزة للعدول عن اجراءاتها التعسفية بحجب علامات الطلبة، واغلاق صفحاتهم الالكترونية بذريعة عدم إكمالهم دفع ما تبقي عليهم من أقساط جامعية.

وقالت الحملة الوطنية في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: "ننظر بقلق واستنكار بالغ لقرارات جامعتي فلسطين والإسلامية بغزة مؤخرا، فيما يتعلق بحجبها علامات الطلبة".

ودعت الحملة إدارة الجامعتين فوراً بالعدول عن إجراءاتها التعسفية، بما يعزز منظومة التعليم الوطني، وحق الفقراء في التعليم في ظل الأوضاع الراهنة.

منسق الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية إبراهيم الغندور قال: "إن جامعتي فلسطين والإسلامية بغزة تتجاهلان المعاناة الخانقة، التي يمر بها سكان قطاع غزة من حصار وتدني الدخل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة".

وأكد أن الحملة تقف إلى جانب تطلعات الطلبة الذين يكابدون العيش يومياً جراء تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وعليه فإنها تساند الطلبة في الدفاع عن حقوقهم جراء تعسف إدارات الجامعات التي أثبتت أنها لا تتواني عن سياسة الجباية.

وطالبت الحملة وبشكل عاجل حكومة رام الله برئاسة د. محمد اشتيه ووزارة التربية والتعليم العالي، بتحييد التعليم عن التجاذبات السياسية وزيادة مخصصات التعليم العالي للجامعات لاسيما في قطاع غزة التي خفضتها الحكومات المتعاقبة منذ الانقسام الفلسطيني.

كما طالبت اشتية بتفعيل صندوق اقراض الطالب الجامعي لما له من آثار إيجابية تجاه تلبية احتياجات الطالب الذي يتم استثماره عبر بوابة التعليم الجامعي نظراً لارتفاع تكلفة التعليم الجامعي الذي يهدد مستقبل الكثيرين من الطلبة.

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