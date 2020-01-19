الاحتلال يبعد الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الاقصى

أبعدت سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الأحد، الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإٍسلامية العليا وخطيب الأقصى عن المسجد لمدة أسبوع، بتهمة "التحريض من خلال خطب الجمع وتعريض المواطنين للخطر".

وقال الشيخ عكرمة صبري للمحقق الذي ابلغه بالتهمة الموجهة ضده: "أن أخطب منذ عام 1973 "منذ 47 سنة" ، وأنا ملتزم بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وأنا جزء من الأقصى والى الأقصى ولن أتخلى عن المسجد، فأنا ابن الأقصى، والتهمة الموجهة هي باطلة، ومن يحرض هو من يسمح لليهود المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى".

فيما رد المحقق بأنه سيتم تحويل إفادة الشيخ لمسؤول شرطة الاحتلال، للنظر في تجديد قرار إبعاده، وابلغ خلال ذلك بقرار منعه من دخول الأقصى لمدة أسبوع، والحضور بتاريخ الخامس والعشرين من الشهر الجاري للتحقيق مجددا، لإمكانية ابعاده فترة أطول عن الأقصى.

ولفت الشيخ صبري أن سلطات الاحتلال حققت معه وأبعدته أكثر من 10 مرات عن الأقصى لفترات متفاوتة.