الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين 20/1/2020

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الاحد،آلية السفر عبر معبر رفح البري، يوم غدٍ الإثنين الموافق 2020/1/20.

وأوضحت الوزارة، ان السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلات الأولى والثانية والثالثة من كشف (2020/2).

وأكدت على ضرورة التواجد صباح غدٍ الاثنين، الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، لافتًا إلى ان إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت الداخلية، إلى انه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ودعت لضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وطالبت الوزارة، بضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.