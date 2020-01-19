اقتحام قسمي (10 و11) في عوفر وسط حالة من التوتر الشديد

ذكر نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات القمع الإسرائيلية اقتحمت اليوم الأحد، قسمي (10 و11) في سجن عوفر مما أحدث حالة من التوتر الشديد في كافة الأقسام.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن قوات القمع الإسرائيلية من وحدات "المتسادا واليّماز، ودرور"، اقتحمت منذ الساعة الخامسة فجراً في السجن ولا زالت موجودة في سجن عوفر حيث تسود حالة من التوتر الشديد في كافة الأقسام.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسرى في سجن "عوفر".

يُشار إلى أن سجن عوفر الذي يعتقل فيها قرابة (1200 أسير فلسطيني) شهد خلال العام المنصرم أعنف عمليات القمع منذ أكثر من عشر سنوات، وأُصيب خلالها العشرات من الأسرى.