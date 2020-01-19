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ارتفاع حوادث السير في الضفة جراء المنخفض الجوي الأخير  

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:09 - 19 يناير 2020
حوادث سير- ارشيفية حوادث سير- ارشيفية
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ارتفعت حوادث السير بشكل ملحوظ، جراء المنخفض الجوي العميق الذي تعرضت له فلسطين المحتلة، يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأكد المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات، في تصريحٍ له، اليوم الاحد، ارتفاع عدد حوادث السير إلى 68 حادث، إذ اصيب 75 مواطنًا، بجروح متفاوتة، خلال المنخفض الجوي الأخير.

وأشار ارزيقات، إلى أن أبرز الأسباب الحوادث، عدم محافظة السائقين على مسافة أمان بين المركبات، إلى جانب انحراف المركبات أثناء السير عن مسلكها والالتفاف الخاطئ، مسترسلاً إلى عدم اتخاذ السائقين التدابير اللازمة، والسرعة الزائدة.

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