مجدلاني يكشف: حل ملف "تفريغات 2005" صعب في هذا الوقت

نفى وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني حدوث أي تطورات جديدة في ملف "تفريغات 2005 "حتى اللحظة.

و أوضح مجدلاني في تصريح اذاعي اليوم الاحد الى ان هذا الملف لم يطرأ عليه أي مستجدات، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، و عدم اقرار الموازنة العامة.

و اضاف: " أن معالجة ملف تفريغات 2005، أمر صعب في هذا الوقت بالذات". مضيفاً أن وزير المالية يجري مشاوراته مع كافة الجهات المختصة.

وفي سياق آخر، لفت مجدلاني الى أن هناك لجنة تدرس ملف التقاعد المالي، و ان هناك مساعي لمعالجته.

و لفت الى أن التقاعد المالي الذي اتخذته حكومة الحمد لله غير صحيح من حيث المبدأ ومخالف لقانون الخدمة المدنية، ومخالف لقانون التقاعد.