الاحتلال يهدم العراقيب للمرة 173 على التوالي

داهمت قوات من شرطة الاحتلال ووحدة "يوآف" التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" اليوم الأحد قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف في النقب، والمهددة بالاقتلاع والتهجير، وهدمت خيامها للمرة 173 على التوالي.

وهذه هي المرة الثالثة التي تهدم فيها خيام أهالي العراقيب المتواضعة، والتي يعيدون نصبها كل مرة من بضع أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في ظل الأجواء العاصفة.

وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت خيام العراقيب للمرة 172 يوم 16 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقال عدد من أهالي العراقيب، إن "قوات الظلم والخراب اقتحمت القرية وهدمتها للمرة 173 وشردت الأهالي في العراء وتركتهم دون مأوى غير آبهة بأحوال الطقس".