تقرير يكشف تعمد الاحتلال بنهش رقبة الفتى قيس عرعراوي بكلب ضخم

كشفت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، في تقرير لها، اليوم الاحد، عن عملية اعتقال الفتى قيس عرعراوي، من بيته في مخيم جنين، شمال الضفة المحتلة.

وأكد تقرير الهيئة، ان قوات الاحتلال اقتحمت بيت الفتى قيس (18 عامًا)، في ساعات الصباح الباكر، بعد تفجير باب المدخل بقنبلة، إذ انتشر الجنود داخل غرف المنزل، برفقة كلاب ضخمة.

وذكر، ان الجنود اعتقلوا الأسير بعد تقييد يدي الأسير وتعصيب عينيه واقتياده للخارج وزجه داخل الجيب العسكري.

وأوضح، انه خلال القوات تعمدت التنكيل بالفتى داخل الجيب، فيما أطلقت الكلب نحوه لينهش رقبته مسبباً له عدة جروح لم تُعالج حتى هذه اللحظة.

ولفت إلى ان الاحتلال حقق مع الأسير لساعات عدة، داخل مركز توقيف "الجملة" لاستجوابه، وهو مقيد اليدين على كرسي صغير، مشيرًا إلى انه بقي نحو 10 أيام داخل غرف الزنازين، قبل نقله إلى سجن "مجدو الإسرائيلي".

يُشار إلى ان عدد الاسرى القاصرين داخل سجن "مجدو"، بلغ نحو 50 معتقلاً، فيما تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج من قبل العدو.