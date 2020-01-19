نشطاء يتضامنون مع الصحفي عطية درويش بعد فقدان عينه اليسرى

عبر العشرات من الصحفيين و نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد عن تضامنهم مع الصحفي، عطية درويش، الذي فقد عينه اليسرى بعد إصابته أثناء تغطيته فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار التي أطلقت بـ31 مارس 2018 للتذكير بيوم الأرض.

و كان الأطباء في الأردن أبلغوا الصحفي درويش بأنه فقد البصر في عينه اليسرى بشكل تام.

و انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية هاشتاغ #عين_عطية_لن_تنطفئ، و ذلك تضامناً معه، حيث ندد الصحفيون و النشطاء بالجريمة الصهيونية باستهداف الصحفي درويش بشكل مباشر في العين و الوج، في محاولة منهم لاخفاء الحقيقة، و للتغطية على جرائم جنود الاحتلال الذين يستهدفون المدنيين بشكل متعمد.

و أشاروا الى أن الاحتلال استهدف عين عطية، رغم أنه كان يلبس أدوات السلامة المهنية ودرع الصحافة ومكتوب عليه كلمة press، مطالبين المؤسسات الدولية بمحاسبة الاحتلال على استهدافه للصحفيين في قطاع غزة.

و كان الصحفي درويش أصيب قبل نحو عام من الآن بقنبلة غاز "إسرائيلية" مباشرة أسفل عينه اليسرى، و ذلك خلال تغطيته لمسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

و جرى نقل الصحفي عطية مؤخراً الى مستشفى بالأردن، للقيام بكشف طبي على حالة إصابته، حيث أثبت الفحص الطبي أن الإصابة أفقدته البصر كلياً في العين اليسرى.

و يشار الى أنه منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى في آذار/مارس 2018، استشهد صحافيان اثنان وأصيب العشرات بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز جراء تعمّد الاحتلال استهداف الطواقم الصحافية المتواجدة في مخيمات العودة المنتشرة في المناطق الشرقية للقطاع.









