نادي الاسير: الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة بينهم فتى قاصر

ذكر نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 11 مواطنًا في الضفة الغربية المحتلة بينهم فتى قاصر.

وقال نادي الأسير: "إن 5 أسرى محررين جرى اعتقالهم من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وهم:

أحمد سلطي ثوابتة (23 عاما)، وأنس شاهر ديرية، وعوني وأحمد طقاطقة، وراغد حسين ديرية، ويونس زكي ديرية.

ومن بلدة عزون شرق قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بينهم فتى، وهم:

نضال صفوان سليم (16 عاما)، وعمرو محمد أبو هنية (28 عاما)، وعلي حسام سويدان (19 عاما)، ومنصور عاصم سليم.

ووفقًا لبيان نادي الأسير الفلسطيني فإن قوات الاحتلال اعتقلت سيدة من بلدة ترقوميا غرب الخليل، وهي روان قباجة (30 عاما)

وأوضح نادي الأسير بأن قوات الاحتلال أفرجت عن المواطنة روان بكفالة مالية بقيمة (500) شيقل، بعد التحقيق معها لساعات

كما اعتقلت المواطن مهند جابر أبو سل (33 عاما) من مخيم العروب شمالا.

يضاف إلى المعتقلين المواطن أسامة عرابي نخلة من رام الله.

ونوه نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال احتجزت 6 مواطنين من القدس لساعات، ثم أطلقت سراحهم.

فيما سلّمت أربعة آخرين قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متباعدة، وهم: خالد الزير، وأحمد أبو غزالة، ومعاذ إدريس، ومحمد سعيد الدوو.