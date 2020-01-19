النواب الأردني يوافق على مقترح مشروع قانون لإلغاء استيراد الغاز من الاحتلال

وافق مجلس النواب الأردني، على منح مشروع قانون إلغاء اتفاقية الغاز وإحالته للحكومة بصفة الاستعجال.

وبدأ النواب اليوم الأحد جلسة تشريعية، فيما تتجه أنظار الأردنيين، وسط ترقب بما ستسفر عنها نتائج المناقشات المتعلقة.

واستهل رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات حديثه بالقول إن المقترح المقدم من النواب بإلغاء اتفاقية الغاز جاء وفق الدستور.

وتطرق العودات إلى المادة 95 من الدستور الأردني "يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنوان أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

وقال العودات إن اللجنة القانونية توصي بقبول الاقتراح المتضمن لإلغاء الاتفاقية.

والاقتراح هو الحظر على الحكومة ومؤسساتها التعامل بغاز الكيان.