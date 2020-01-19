تطور جديد في قضية فادي الهيثم وزوجته نانسي عجرم تقلب الموازين

تداول نشطاء وثيقة عمل للشاب السوري محمد حسن الموسى الذي قتل برصاص زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في فيلتها، أثناء تسلله للفيلا ليلاً شاهراً مسدسه في وجه حراس الفيلاً.

وتفيد الوثيقة الصادرة من وزارة العمل اللبنانية، أن الشاب حصل على السماح له بالعمل من قبل الوزارة اللبنانية في العام 2008 وتنتهي في سبتمبر من العام 2019، أي انها منتهية الصلاحية حين تمت الجريمة وغير مخول له بالعمل.

وعلق البعض على الوثيقة بأنها ستكون محل نظر القانون اللبناني، ولصالح نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم.

واحتفى نشطاء من جمهور المطربة نانسي عجرم بعد تسريب صورة من وثيقة إقامة الشاب السوري القتيل بلبنان.

ورجح منحازون لنانسي عجرم أن يأخذ القضاء اللبناني هذه الوثيقة بعين الاعتبار بالنظر إلى أن القتيل لم يكن له الحق - وفق الوثيقة - في التواجد على الأراضي اللبنانية من الأساس.