كمية الأمطار التي هطلت على قطاع غزة .. وأعلى المناطق هطولاً

أكدت وزارة الزراعة بغزة اليوم الاحد 19 /1/2020 ان النسبة المئوية لكمية الامطار التي هطلت على محافظات غزة بلغت 71.3%ملم تقريبا، من المعدل العام ،وأن متوسط الهطول لكافة المناطق بلغت 265.7 ملم بكمية 79.1مليون متر مكعب، كما وصلت عدد ايام الهطول لهذا الموسم 20 يوماً.

كانت أعلى نسبة هطول في الأيام الماضية بمنطقة جحر الديك حيث بلغت 53.5 ملم.

ودعت وزارة الزراعة وسائل الإعلام المختلفة كافة، والباحثين والمعنيين، إلى إستقاء معلوماتهم عن كميات الأمطار من مصادرها الرسمية الموقع الالكتروني للوزارة ، منوهة إلى أن أجهزة قياس الأمطار التابعة لها منتشرة في جميع مناطق قطاع غزة.