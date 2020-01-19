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سعودية تحدث ضجة على مواقع التواصل لرفضها الديسكو

  • فلسطين اليوم - السعودية
  • 11:19 - 19 يناير 2020
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انتشر فيديو لسعودية تستنكر فيه تعليم الديسكو لابنائهم، اثناء صراخها وسط الجماهير على المدرب داخل مطعم سعودي قائلة : " تعلمون عيالنا الديسكو".

وأطلق رواد التواصل الاجتماعي على موقع تويتر الشهير استخدامه في السعودية هاشتاق #مناصحة_تشكي_تشيز، على خلفية الفيديو.

وعبرت عن رفضها المطلق لتعليم الديسكو والرقص والغناء في السعودية وتفاعل معها الحضور، لا سيما الأطفال.

يشار إلى أن الحفلات الغنائية والسهرات والديسكو والويسكي الحلال، كلها مفاهيم جديدة على المجتمع السعودي، والتي ادخلها ولي العهد محمد بن سلمان لمواكبة التطور كما برر.

ورصد موقع فلسطين اليوم ابرز التغريدات والتفاعل للسعوديين على النحو التالي:


 

 

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