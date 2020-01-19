سعودية تحدث ضجة على مواقع التواصل لرفضها الديسكو

انتشر فيديو لسعودية تستنكر فيه تعليم الديسكو لابنائهم، اثناء صراخها وسط الجماهير على المدرب داخل مطعم سعودي قائلة : " تعلمون عيالنا الديسكو".

وأطلق رواد التواصل الاجتماعي على موقع تويتر الشهير استخدامه في السعودية هاشتاق #مناصحة_تشكي_تشيز‎، على خلفية الفيديو.

وعبرت عن رفضها المطلق لتعليم الديسكو والرقص والغناء في السعودية وتفاعل معها الحضور، لا سيما الأطفال.

يشار إلى أن الحفلات الغنائية والسهرات والديسكو والويسكي الحلال، كلها مفاهيم جديدة على المجتمع السعودي، والتي ادخلها ولي العهد محمد بن سلمان لمواكبة التطور كما برر.

ورصد موقع فلسطين اليوم ابرز التغريدات والتفاعل للسعوديين على النحو التالي:





#مناصحة_تشكي_تشيز



ارى انها ام غيورة على فلذه كبدهاقطع الله لسان كل من تطاول ونالها بكلمة .



إذا انحدرت في مستنقع التنازلات في دينك فلا تتهجم على الثابتين أنهم متشددون بل أبصر موضع قدميك لتعرف أنك تخوض في وحل الحرام يبقى حراما حتى لو الجميع يفعله ..

فاستقم كما أُمرت لا كما رغبت. — الوزيرة













