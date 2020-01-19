هل جربت السباحة في الماء البارد ..تعرف على الفوائد؟

على الرغم من صعوبة السباحة في الماء البارد، خاصة في فصل الشتاء، إلا أنها قد تحمل مجموعة من الفوائد الصحية لجسمك ولصحتك النفسية أيضاً، وذلك بحسب ما أظهرت الدراسات العلمية، حيث إن السباحة فى الماء البارد تساعدك فى إنقاص وزنك، علاوة على مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى، نتعرف على هذه الفوائد فى التقرير التالى، وفقاً لما ذكره الموقع البريطاني "Net doctor".

فوائد السباحة في الماء البارد

• زيادة التمثيل الغذائي

عندما تسبح في الماء البارد فيجب على جسمك أن يعمل لمجرد البقاء دافئًا، ونتيجة لذلك يمكنك حرق المزيد من السعرات الحرارية.

كلما كان الماء أكثر برودة عمل جسمك على تحويل الدهون إلى طاقة، عندما يقترن ذلك بتمرين السباحة الخاص بك، يمكن زيادة حرق السعرات الحرارية بشكل كبير.

• تحسين الدورة الدموية

عندما نقفز إلى الماء البارد فإن التغير الشديد في درجات الحرارة يشير إلى قلوبنا لضخ المزيد من الدم إلى أعضائنا، نتيجة لذلك، يتم تحسين الدورة الدموية والتخلص من السموم بسهولة أكبر.

• الحد من التوتر وتحسين المزاج

من المعروف أن أي تمرين يساعد في زيادة إنتاج الناقلات العصبية التي تشعرك بالدماغ، وتسمى الإندورفين، والتي تعمل على تحسين مزاجنا وتساعد في معالجة التوتر والقلق.

يمكن للحركة الإيقاعية للسباحة أن تساعد في تبديد أي مشاعر مرهقة، حيث تركز على حركة جسمك، علاوة على ذلك عندما تغمر نفسك بالماء البارد ستشعر بإحساس لاذع على بشرتك، وهو ما يقاومه جسمك عن طريق إنتاج المزيد من الإندورفين الذي ينتج عنه شعور بالسعادة.

• نوم أفضل

الماء البارد يحفز الجهاز العصبي الودي، والذي يساعد جسمك على الراحة وإصلاح نفسه، هذا يعزز الشعور بالراحة والهدوء، والذي يجب أن يؤدي إلى نوم أفضل في الليل.

• تعزيز الجهاز المناعي

في حالة غمر نفسك بالماء البارد بانتظام ستتعرف على شيء يسمى صدمة الماء البارد، يمكن لهذه الصدمة أن تقوى جهاز المناعة، مما يساعد على إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء ومضادات الأكسدة، والتي ثبت أنها تعزز نظام المناعة لديك وتقلل من الأمراض المختلفة من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض القلب.

وعلى الرغم من فوائد السباحة فى الماء البارد إلا أنه قد يحمل بعض المخاطر أيضاً مثل: انخفاض حرارة الجسم، تورم الأصابع.