الهدوء يعم بيروت بعد ليلة عاصفة

بعد ليلة عاصفة بين المتظاهرين اللبنانيين والقوى الأمنية، عاد الهدوء صباح اليوم إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت، بعد أن أصيب عدد من المتظاهرين ورجال قوى الأمن خلال الاشتباكات الليلة.

ورشق المتظاهرون قوى الأمن بالحجارة والمفرقعات وسط بيروت (قبالة البرلمان)، وردت عليه باستخدام القنابل الغازية وخراطيم المياه.

وجاء التصعيد في الشارع اللبناني مع اقتراب ولادة حكومة جديدة برئاسة حسان دياب.

وذكرت وسائل اعلام لبنانية أن القوى الأمنية اللبنانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في محيط البرلمان، بعد اندلاع مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية عند أحد المداخل المؤدية إلى البرلمان.

وذكرت المصادر الإعلامية أن أوامر صدرت للجيش اللبناني بالتدخل الفوري لإعادة الهدوء إلى وسط العاصمة، الذي وصلت قوات منه إلى المكان.

بدوره، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من وزيري الدفاع والداخلية والقيادات الامنية المحافظة على أمن المتظاهرين السلميين ومنع اعمال الشغب في الوسط التجاري.

وتابع عون تدهور الوضع الامني في الوسط التجاري في بيروت، واتصل بوزير الدفاع الوطني الياس بو صعب ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وطلب اتخاذ الإجراءات السريعة للمحافظة على أمن المتظاهرين السلميين ومنع اعمال الشغب وتأمين سلامة الأملاك العامة والخاصة وفرض الأمن في الوسط التجاري.

بدوره، رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري أن مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت يعتبر مشهداً مجنوناً.

وأضاف في تغريدة ثانية "لن يحترق حلم رفيق الحريري بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات. ولن نسمح لأي كان إعادة بيروت ساحة للدمار والخراب وخطوط التماس، والقوى العسكرية والامنية مدعوة إلى حماية العاصمة ودورها وكبح جماح العابثين والمندسين".