موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

من المقرر أن يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي منافسه مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، على ملعب انفيلد، ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدور الإنجليزي، وسط توقعات بأن تكون اللعبة نارية، بين الفريقين اللذين يحلمان بتحقيق الفوز".

ورغم أن الأحمر ليفربول هو المتصدر للدوري الإنجليزي إلا أن منافسه مانشستر سيتي قد يستفيد من خسارة ليفربول في لقاء الليلة لصالحه.

ويسعى نجم ليفربول المصري محمد صلاح، لكسر الصمت عن التهديف ودك شباك مانشستر يونايتد الليلة، والتتويج بالفوز، لضمان الفوز بلقب الدور الإنجليزي.

ويحتل "الريدز" صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، متفوقا بفارق 13 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين، علما بأن الفريق الأحمر ما زال يمتلك مباراة مؤجلة.