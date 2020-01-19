وفاة الأمير النائم تشغل مواقع التواصل الاجتماعي.!

"الأمير النائم" هو الاسم الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، وهو اللقب الذي يطلق على الأمير الوليد بن خالد بن طلال، الذي يغط في غيبوبة منذ ما يقارب 14 عاماً، بعد أن أصيب في حادث سير، فانتشر خبر وفاته كالنار في الهشيم.

الديوان الملكي، لم يصدر تصريحاً بشأن حقيقة وفاته، إلا أن الخبر ودعوات الرحمة ملأت مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من السؤال حول صحة الخبر من عدمه.

الأمير النائم تعرض لحادث سير في لندن منذ ما يقارب الـ14 عاماً أي وهو في عمر 18 عاماً، ورفض والده إزالة الأجهزة عنه على أمل أن يخرج من غيبوبته بصحة، لكنه بقى في غيبوبة تامة، إلا أن مؤخراً تم نشر بعض الفيديوهات له وهو يقوم بحركات بسيطة مثل تحريك رأسه أو يده بشكل محدود.

يحظى الأمير النائم ووالده بحب وشعبية كبيرة خاصة، أما والده الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، وعضو من أعضاء هيئة البيعة.

وقد كتبت تغريدة باسم نورة تعرف نفسها أنها عمته نورة بنت طلال بن عبد العزيز ال سعود عمته قائلةً:" الحمد و الفضل لله عز وجل، سمو الامير الوليد بن خالد بن طلال، الامير النايم بألف خير وصحة وعافية وأموره الطبية على أكمل وجه وهذه الرسالة تكذيباً للخبر المغرض.

تركية علقت : أحس ب٢٠٢٠ الامير النائم بصحى من غيبوبته

فيما قالت شذا : يقولون مات صدق؟؟؟"

كما تساءل سعد العتيبي:" سمو الأميرة وش صحة اخبار وفاة الامير النائم هل هي صحيحة..؟

كتبت نجلاء: "من وقت للثانى كنت بشوفه قصته وكتير كانوا بيطلبوا الدعاء له.. مامته عملت مسابقه صدقه له وكانت خياليه الله يرحمه ويحسن اليه

وفاة الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال آل سعود بعد غيبوبة دامت 14 عاماوكان الأمير الصغير قد تعرض لحادث بسيارته بسبب السرعة الزائدة في لندن عام 2005 "

هكذا تكون عاطفة الأبوه

وفاة الامير النائم

بعد غيبوبة دامت ١٤ عام



أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود. تفصيلاً، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:... https://t.co/I6zZyZFYdI — Yousry Ahmed (@ygaber) January 16, 2020